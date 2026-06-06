Niente feste per 4 giorni Stangata al bagno Obelix Il titolare | Accanimento

Il bagno Obelix di Marina di Ravenna è stato chiuso per quattro giorni dopo un controllo notturno tra il 2 e il 3 giugno. Già nel maggio scorso, lo stabilimento era stato sanzionato durante un’ispezione serale. Il proprietario ha definito la sanzione come un “accanimento”. Le autorità hanno effettuato verifiche successive, portando alla chiusura temporanea dello stabilimento balneare. La decisione riguarda il rispetto di norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

L’ultimo controllo è avvenuto la notte tra il 2 e il 3 giugno. Ma c’era già stato un precedente per lo stabilimento balneare Obelix di Marina di Ravenna quest’estate, la sera dello scorso 1 maggio. In entrambe le occasioni le forze dell’ordine intervenute hanno riscontrato la presenza di più persone del consentito. E così ora è scattata la chiusura per quattro giorni: da sabato a martedì, in cui ci sarebbe dovuta essere una festa che ora salterà. Di giorno invece lo stabilimento sarà aperto. Andiamo con ordine. Il primo controllo era avvenuto la sera del 1 maggio. In quell’occasione la polizia locale aveva riscontrato diverse irregolarità: in primis il sistema contapersone digitale non utilizzato in modo consono, consentendo l’ingresso senza tracciabilità di più di 300 persone, vale a dire la capienza autorizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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