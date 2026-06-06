Uno studente distratto non ha un difetto caratteriale, ma può essere influenzato da come percepisce l’ambiente in classe. La sensazione di sicurezza, infatti, agisce sul sistema nervoso, modulando l’attenzione e la capacità di concentrazione. Le neuroscienze spiegano che il cervello sociale, cioè quello che si collega con gli altri, gioca un ruolo centrale nel modo in cui gli studenti apprendono e si relazionano durante le lezioni.

? Domande chiave? In Breve Neuroscienze e didattica: come il cervello sociale trasforma l’apprendimento in classe. Il prossimo 29 giugno partirà un percorso formativo dedicato a comprendere come stimolare il cervello degli studenti attraverso la comprensione dei meccanismi neuroscientifici. Questo corso si propone di analizzare i comportamenti di chi si distrae, si chiude o reagisce negativamente, spostando l’attenzione dalla semplice questione della volontà a quella della sicurezza e del riconoscimento sociale. L’approccio didattico che verrà approfondito parte da una premessa fondamentale: il cervello non è un organo isolato, ma un sistema sociale. Esso cresce e si modella attraverso le interazioni interpersonali e le esperienze vissute con gli altri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neuroscienze in classe: come il cervello sociale guida l’apprendimento

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