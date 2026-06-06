Nemici ovunque guerre senza fine | l’antiterrorismo di Trump somiglia tanto a quello di Bush

La strategia antiterrorismo di Trump, rilasciata dalla Casa Bianca, riprende le linee guida degli anni 2000. Il documento prevede azioni militari e di intelligence per contrastare gruppi terroristici, mantenendo un approccio aggressivo. Si evidenzia una continuità con le politiche adottate durante l’amministrazione Bush, con focus su operazioni all’estero e rafforzamento dei controlli. Non sono previste novità sostanziali rispetto alle precedenti strategie di lotta al terrorismo.

La War on Terror è ancora qui: la strategia antiterrorismo di Donald Trump pubblicata dalla Casa Bianca ha un retrogusto di primi Anni Duemila, dell’epoca post-11 settembre 200. Sono passati 25 anni dagli attacchi alle Torri Gemelle ma l’attuale amministrazione, il cui interventismo rivaleggia fino anche a superarlo con quello di George W. Bush, recupera lessico, prassi e pensieri di un mondo che si riteneva passato. Trump si considera la nemesi della classe politica Usa tradizionale, ma nell’era dell’America First la National Counterterrorism Strategy recupera una duplice prassi della guerra al terrore degli architetti neoconservatori... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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The media's Nigeria lie exposed - Trump bombed ISIS, not an ally

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