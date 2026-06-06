NBA Finals Knicks implacabili | nuovo blitz a San Antonio e serie sul 2-0

I New York Knicks hanno vinto la seconda partita consecutiva contro gli Spurs a San Antonio, portando il punteggio della serie a 2-0. La sfida si è conclusa con un punteggio di 105-104, dopo una partita molto combattuta. I Knicks hanno ottenuto la loro tredicesima vittoria di fila in questa fase dei playoff. La partita si è decisa negli ultimi secondi, con gli Spurs che hanno tentato di recuperare nel finale.

San Antonio (Stati Uniti), 6 giugno 2026 - I New York Knicks fanno 13 (vittorie di fila) sbancando per la seconda volta nel giro di pochi giorni il Frost Bank Center di San Antonio con un 105-104 ai danni degli Spurs. L’ottavo sigillo esterno ottenuto in questi playoff dalla franchigia della “Grande Mela” è arrivato al termine di un altro match mozzafiato e vale il 2-0 nella serie delle Finals NBA 2026, che adesso si sposta al Madison, con i Knicks che ora vedono davvero avvicinarsi un titolo che a New York manca dal 1973. Anche gara 2 è stata un vero e proprio otto volante di emozioni ed è stata decisa da una clamorosa palla persa di Victor Wembanyama, il quale a 9.5” dalla fine, nel... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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BROOMS OUT IN PHILLY! KNICKS CRUSH THE 76ERS TO ADVANCE!

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