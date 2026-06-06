Nba Finals 2026 New York fa il bis contro il San Antonio
Durante le finali NBA del 2026, i New York Knicks hanno vinto ancora una volta contro i San Antonio Spurs, conquistando così il secondo successo consecutivo in questa serie. La squadra di New York ha ottenuto la vittoria in trasferta, portandosi sul 2-0 nella serie finale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai Knicks, che hanno mantenuto la loro supremazia contro gli Spurs.
I New York Knicks espugnano nuovamente il campo dei San Antonio Spurs e si portano sul 2-0 nella finale della Nba. Finisce 105-104 per gli ospiti grazie a un tiro libero messo a segno da Jalen Brunson a 9.5 secondi dalla fine, mentre la stella dei padroni di casa, il francese Victor Wembanyama, fallisce il tiro della vittoria finale per gli Spurs. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NBA (@nba) In casa New York, Karl-Anthony Towns chiude con 21 punti e 13 rimbalzi, mentre Jalen Brunson e Mikal Bridges ne mettono a referto 20 a testa. Per i Knicks è la tredicesima vittoria consecutiva, la seconda striscia più lunga mai registrata da una squadra nella storia dei playoff Nba. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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INSANE Final 2:30 to New York Knicks vs San Antonio Spurs Game 2 NBA Finals
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