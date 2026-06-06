nba finals 2026 new york fa il bis contro il san antonio

Notizia in breve

Durante le finali NBA del 2026, i New York Knicks hanno vinto ancora una volta contro i San Antonio Spurs, conquistando così il secondo successo consecutivo in questa serie. La squadra di New York ha ottenuto la vittoria in trasferta, portandosi sul 2-0 nella serie finale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai Knicks, che hanno mantenuto la loro supremazia contro gli Spurs.