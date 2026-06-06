I Knicks hanno vinto anche gara-2 delle Finals NBA 2026 contro gli Spurs, con Towns e Brunson che hanno giocato un ruolo decisivo. La squadra di New York mantiene il vantaggio nella serie, confermando la propria superiorità nelle fasi finali. La partita si è conclusa con un punteggio che ha rafforzato la loro posizione. Towns e Brunson hanno contribuito con punti chiave, portando avanti la squadra e mantenendo vivo l’interesse per la serie.

I New York Knicks continuano a dettare legge nei playoff NBA e nelle Finals 2026! Dopo aver espugnato San Antonio in gara-1, infatti, la squadra della ‘Grande Mela’ si ripete nella gara-2 disputata questa notte vincendo per 104-105 contro gli Spurs e portandosi così sul 2-0 nella serie per il titolo – tredicesima vittoria di fila nei playoff, record di franchigia – che ora si sposta a New York per le prossime due partite. Buon avvio dei padroni di casa (5-2), con i Knicks che accorciano con cinque punti in fila di Anunoby (13-10). Penetrazione e schiacciata di Dylan Harper per il +7 (20-13), con Karl-Anthony Towns che trova i due punti per rimanere in scia (20-18). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - NBA Finals 2026, i Knicks battono gli Spurs anche in gara-2. Decisivi Towns e Brunson

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2026 NBA Finals Preview 1.0: New York Knicks vs San Antonio Spurs | Predictions + Picks to win

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