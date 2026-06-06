Durante la serata al Teatro San Carlo di Napoli, si è svolta la sesta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, con la consegna dei premi alle produzioni seriali più riconosciute dell’anno. La manifestazione è organizzata dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. I premi sono stati assegnati a diverse serie televisive, senza specificare i nomi dei vincitori o delle categorie. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore cinematografico e televisivo.

Una serata di grande prestigio al Teatro San Carlo di Napoli ha celebrato la sesta edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie, il riconoscimento assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani alle migliori produzioni seriali dell’anno. Tra i momenti più attesi della cerimonia, la presenza di Can Yaman, premiato come “Protagonista Internazionale” per l’attesissima serie Sandokan, e il trionfo di Portobello di Marco Bellocchio, proclamata “Serie dell’Anno”. L’evento, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, ha confermato l’eccellente stato di salute della serialità italiana, sempre più competitiva anche sul mercato internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: tutti i premiati della sesta edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Wind in the Willows by Kenneth Grahame | Full Read-Along Audiobook | Immersive Reading

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nastri d’Argento Grandi Serie: svelati i primi vincitori della sesta edizione, premiata Luisa Ranieri

Nastri d’Argento 2026 Grandi Serie: Ranieri e Verdone tra i premiatiTra i premiati dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 ci sono Ranieri, Verdone e Guanciale.

Temi più discussi: Nastri d’Argento Grandi Serie, 2026, ecco i primi viincitori; TUTTI I CANDIDATI 2026; Nastri d’Argento Grandi Serie a Luisa Ranieri, Verdone e Guanciale; Nastri d'Argento Grandi Serie, premi a Ranieri, Verdone e Guanciale.

Nastri D'Argento Grandi Serie 2026 #CanYaman Nastro D'Argento al Mejor Protagonista Internacional por #Sandokan ENHORABUENA x.com

Nastri d'Argento Grandi Serie 2026: vincono Il Mostro, Call my Agent - Italia, Prima di noi, La Preside. Cal Yaman guest starIl Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato i vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2026. Trionfano Il Mostro, Call my Agent - Italia, Prima di noi, La Preside e Il film ... comingsoon.it

Nastri d’argento grandi serie 2026, tre premi per i titoli Sky Original. Tutti i vincitoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Nastri d’argento grandi serie 2026, tre premi per i titoli Sky Original. Tutti i vincitori ... tg24.sky.it