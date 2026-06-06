Narni primo week-end di giugno sportivo con il Memorial Gubbiotti il giro ciclistico della provincia e le finali regionali di volley
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Un weekend all'insegna dello sport. Con tanti appuntamenti che hanno preso il via venerdì 5 giugno, con il "Giro della provincia di Terni", una gara di ciclismo. Un grande evento in tre tappe che tocca anche il territorio narnese. Venerdì 5 giugno si è svolta la prima tappa (bivio Maratta) e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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