Un concerto di chitarra afrobrasiliana si è tenuto nel quadro della rassegna ‘Musiche possibili’ al Podenzana. L’evento, organizzato dal conservatorio Puccini della Spezia, si è svolto in diverse location della città. La performance ha visto protagonista un musicista che ha eseguito brani di musica tradizionale brasiliana con strumenti acustici. La serata ha attirato pubblico di diverse età, con ingresso gratuito. La rassegna prosegue con altri eventi musicali in programma nelle prossime settimane.

’Musiche possibili’, la rassegna del conservatorio Puccini della Spezia che porta nei tanti spazi della città e della provincia un caleidoscopio di concerti di ogni genere, fa il tris in questa settimana: il terzo appuntamento della kermesse diretta dalla professoressa Francesca Costa è in calendario oggi pomeriggio alle 17 al museo civico etnografico Giovanni Podenzana, in via del Prione 156. La proposta è originale e porterà gli spettatori a cavallo di terre ed epoche lontane: ’ Musica afrobrasiliana per chitarra ’, con musiche di Reis, Villa-Lobos, Dyens, Bellinati, Assad, Barrios Mangorè. Il concerto è a cura di Ella Nagy, Duccio Bianchi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Musiche possibili’ al Podenzana con la chitarra afrobrasiliana

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