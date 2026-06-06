musica spettacolo e una nuova filiale

Alle 20:45, Piazza del Duca sarà teatro di una festa gratuita aperta a tutti, organizzata dal Banco Marchigiano. L’evento combina musica e spettacolo, coinvolgendo la comunità locale. Durante la serata, ci sarà anche l’inaugurazione di una nuova filiale del banco, che si inserisce nel contesto della manifestazione. La piazza sarà allestita per accogliere cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa e condivisione.

Oggi dalle 20,45 Piazza del Duca si trasformerà nel palcoscenico di una grande festa collettiva e gratuita aperta a tutta la cittadinanza, promossa dal Banco Marchigiano per unire musica, spettacolo e territorio. Il momento centrale della serata, presentata da Mattia Toccaceli, sarà lo show comico-musicale delle 21:30 dal titolo "Su.mmer with us", che vedrà protagonista il surrealismo di Valerio Lundini accompagnato dalla band rock’n’roll dei Vazzanikki. L’apertura della manifestazione sarà invece dedicata alle eccellenze locali: il Direttore generale del Banco Marchigiano, Massimo Tombolini, presenterà la squadra femminile U.S. Pallavolo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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THE SPECTACULAR | Behind the Scenes | 10 April 2026

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