Muraglia ha chiesto aiuto per alleviare il traffico sulla strada Flaminia, che già si congestiona. Le civiche di maggioranza hanno risposto sostenendo la necessità di nuove piste ciclabili e di riattivare la complanare. La preoccupazione principale riguarda il traffico diretto al nuovo ospedale, che potrebbe rimanere bloccato se non si interviene. Nessuna altra misura è stata annunciata al momento.

Muraglia non vuole esplodere per il traffico e chi avrà come destinazione il nuovo ospedale non vorrà restare imbottigliato nel flusso che già appesantisce la strada Flaminia. Per i consiglieri delle civiche di centrosinistra la questione è seria e lo è già da ora. "E’ tempo di agire – osserva Francesca Tommasoli, esponente di Progetto Civico con Enzo Belloni e Agostino Vastante –. Parlo a nome di tutte le forze civiche di centrosinistra oggi rappresentate in Consiglio comunale a Pesaro. In particolare oltre ai membri di Progetto civico vorrei citare i consiglieri di maggioranza Evelina Anniballi, Romina Dominici, Letizia Rocchi, Thomas Nobili e Stefano Mariani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muraglia chiede aiuto. Le civiche di maggioranza: "Servono nuove ciclabili. E riparta la complanare"

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