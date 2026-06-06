motori accesi in campania per la terza tappa del campionato italiano assoluto aci sport

Notizia in breve

In Campania si tiene la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport, con motori accesi sulla linea di partenza. La manifestazione vede protagonisti piloti che si sfidano su circuiti locali, pronti a dare il massimo. La gara ha attirato numerosi appassionati e appassionate, che hanno assistito in attesa delle prime partenze. La competizione si svolge in un clima di grande entusiasmo, con le auto pronte a scattare al via.