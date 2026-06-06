Motori accesi in Campania per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport
In Campania si tiene la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport, con motori accesi sulla linea di partenza. La manifestazione vede protagonisti piloti che si sfidano su circuiti locali, pronti a dare il massimo. La gara ha attirato numerosi appassionati e appassionate, che hanno assistito in attesa delle prime partenze. La competizione si svolge in un clima di grande entusiasmo, con le auto pronte a scattare al via.
Tempo di lettura: 4 minuti Con l’emozione di vedere sulla linea di START la bandiera tricolore, sulle strade del borgo più orientale della Campania è tutto pronto per la 17ma edizione dello slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, che domani, 7 giugno, per la prima volta ospiterà una tappa del Campionato Italiano Assoluto ACI Sport. A dare prova della grande curiosità ed interesse per questa corsa, organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, il record di iscritti, ben settantatre, registrati sino ad ora nelle gare della massima serie 2026. Finalmente in casa, un vero plotone di “big” campani proverà a strappare lo scettro della competizione al lucano Saverio Miglionico, vincitore delle ultime due edizioni ed atteso al via al volante della sua Osella PA 21 4C 2000 Honda con i colori RO Racing. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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