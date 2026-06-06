MotoGp Ungheria oggi qualifiche e gara sprint | orario e dove vederle in chiaro

Oggi, sabato 6 giugno, si svolgono le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Ungheria di MotoGp al Balaton Park. Si tratta dell’ottavo appuntamento stagionale. La giornata prevede due eventi principali, con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza e la gara sprint in programma successivamente. Le competizioni saranno trasmesse in chiaro, offrendo la possibilità di seguire le fasi principali della giornata.

(Adnkronos) – La MotoGp non si ferma e torna subito in pista per il Gp di Ungheria. Oggi, sabato 6 giugno, al Balaton Park tocca a qualifiche e gara sprint dell'ottavo appuntamento della stagione. Si riparte dal successo di Marco Bezzecchi al Mugello: il leader del Mondiale piloti è proprio l'italiano, a quota 173 punti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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