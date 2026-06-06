Maximo Quiles ha segnato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Ungheria di Moto3, con sei spagnoli ai primi posti. Gli italiani non sono riusciti a entrare nella top 10. La sessione ha visto una predominanza degli spagnoli, con Quiles che ha concluso in prima posizione. Nessun pilota italiano si è distinto tra i primi dieci tempi.

Festival spagnolo in terra magiara! Maximo Quiles, infatti, ha messo a segno il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, aprendo un filotto di ben sei spagnoli al vertice del turno mattutino. Sul tracciato del Balaton Park, con cielo coperto e temperatura di 21°, i piloti hanno potuto girare senza intoppi e studiare le moto in direzione di qualifiche e gara. Da questo scenario è emerso Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) che, in progressione, ha chiuso il turno in 1:45.148 rifilando 276 millesimi al connazionale David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP). La fila di spagnoli prosegue con altri quattro protagonisti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, dominio spagnolo nella FP2 del GP di Ungheria. Italiani fuori dalla top10

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