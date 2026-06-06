A Ferrara, il Centro Donne Giustizia ha organizzato per la prima volta una mostra di beneficenza dedicata alle donne. L’evento presenta le opere di 40 artiste che hanno deciso di donare le proprie creazioni all’associazione. La mostra mira a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alle donne. L’esposizione si svolge in una sede della città e rimarrà aperta fino alla fine dell’evento.

Per la prima volta a Ferrara, il Centro Donne Giustizia ha deciso di realizzare un evento espositivo di grande portata, coinvolgendo 40 artiste che hanno avuto il piacere di donare le proprie opere all’associazione. Installata negli spazi della Galleria del Carbone, sede dell’Associazione Accademia d’Arte di Ferrara, i proventi saranno devoluti al centro antiviolenza per sostenere le costanti attività di assistenza, ascolto e aiuto nei confronti delle donne. Dall’11 al 21 giugno, precisamente dalle 17 alle 20, le porte della mostra saranno aperte al pubblico, il quale potrà eventualmente lasciare una donazione per acquistare le diverse... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra di beneficenza per aiutare le donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Quiet young master falls in love with the cute girl, marry her after 13y later!

Notizie e thread social correlati

Apre lo sportello per aiutare le donne vittime di violenzaDa oggi a Miramare è operativo un nuovo presidio dedicato all’assistenza delle donne vittime di violenza.

Il Ritrovo di Roberta. Una nuova auto per aiutare le donneUn gruppo di volontari ha avviato un'iniziativa per supportare le donne, grazie alle donazioni ricevute e alla disponibilità di alcuni di loro a...

Temi più discussi: Mostra di beneficenza per aiutare le donne; Petali di ricerca; Eventi segnalati dai Comuni; La Mostra Provinciale delle Ciliegie Veronesi a Cazzano di Tramigna dal 5 al 9 giugno 2026.

Il super mammo ha mangiato troppo riso e si è intozzato che non ne prende una il BuffonE #prelemi Ridicolo e squallido usare la beneficenza per cercare di mettersi in mostra x.com

Sfida di Beneficenza dei Guardiani dell'Orgoglio - (Pescare pesci, raccogliere fondi per beneficenza) reddit

Smile Xmas regala arte: mostra di beneficenzaIn arrivo dal 13 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 la mostra natalizia di beneficenza Smile Xmas – Regala ARTE! Regala sorrisi. Arriva da Art Sharing Roma una selezione di trentacinque piccole tele, ... romatoday.it

Aids: l’Oreal inaugura a Roma una mostra di beneficenza per l’AfricaI ritratti di donne angeliche per sostenere l’Amref (African Medicals and Research Foundation) saranno in mostra fino al 12 dicembre. L’iniziativa è di L’Oréal e degli Acconciatori contro l’Aids, ... quotidianosanita.it