Tragedia nella notte a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un ragazzo di appena 19 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 3.30 lungo la Strada Provinciale 62 «Cisa», in un tratto di strada dove sono ora in corso gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, una Volkswagen Passat avrebbe investito due giovani che stavano percorrendo la strada in sella alle loro biciclette. L’impatto è avvenuto nei pressi della concessionaria Auto Zatti e le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 19 anni, originario e residente a Pontedera, in provincia di Pisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Morto 19 anni, grave l’amico”. Tragedia spaventosa in Italia, in un istante

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