Monza l’asfalto si apre agli amatori | guida le auto da corsa

A Monza è possibile guidare auto da corsa anche per gli appassionati senza licenza. Sono disponibili diversi modelli, tra cui vetture sportive di livello base e auto di lusso. I costi variano in base alla categoria delle vetture: le auto economiche hanno tariffe più basse rispetto a quelle di alta gamma. La differenza di prezzo si riflette anche nelle tariffe per la partecipazione e nei servizi offerti.

Quali modelli di auto puoi guidare oggi sul circuito di Monza?. Come cambiano i costi tra le vetture economiche e quelle di lusso?. Perché l'arrivo della Toro Rosso TR13 cambia l'offerta della scuderia?. Quali impatti avrà questa attività sul turismo automobilistico di Monza?.? In Breve Nuova Toro Rosso TR13 inserita nella flotta per prestazioni da competizione.. Pacchetti guida variano da modelli economici a vetture di superlusso.. L'attività trasforma l'Autodromo di Monza in polo per automobilismo quotidiano.. Diversificazione dell'offerta per intercettare diverse fasce di pubblico e budget.. L’asfalto di Monza diventa il palcoscenico per i piloti amatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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