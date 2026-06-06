Montella lancia la prima edizione de La Strada dei Monti Picentini
La prima edizione de “La Strada dei Monti Picentini” si terrà domenica 14 giugno 2026 a Montella, in provincia di Avellino. La gara podistica regionale, organizzata dall’ASD Montella Runners, coinvolge sport, natura e valorizzazione del territorio. È la prima volta che questa competizione si svolge in questa zona, con un percorso che attraversa i monti Picentini. La manifestazione rientra nel calendario FIDAL.
MONTELLA (AV) – Sport, natura e valorizzazione del territorio si incontrano nella prima edizione de “La Strada dei Monti Picentini”, la gara podistica regionale FIDAL organizzata dall’ASD Montella Runners, in programma domenica 14 giugno 2026 a Montella (AV).Una nuova gara FIDAL nel cuore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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