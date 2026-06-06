Lewis Hamilton ha indossato un casco di colore magenta brillante durante l’ultimo Gran Premio, attirando reazioni contrastanti tra i tifosi. La scelta ha rotto con la tradizione di utilizzare colori legati alla scuderia Ferrari, di cui il pilota non fa parte. La decisione ha suscitato discussioni sui social e tra gli appassionati, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali sul motivo di questa scelta. La grafica del casco è stata realizzata con materiali lucidi e riflettenti, visibili durante la corsa.

Perché Hamilton ha scelto di rompere la tradizione del rosso Ferrari?. Come influisce questo nuovo design sulla psicologia del pilota?. Quali sono i tempi registrati dal britannico durante le prove libere?. Cosa dicono i tifosi della Ferrari riguardo alla nuova estetica?.? In Breve Hamilton occupa la quarta posizione in classifica con 72 punti totali.. Il pilota ha ottenuto il secondo tempo nella prima sessione di prove.. Hamilton ha conquistato il primo tempo nella seconda sessione di prove libere.. Il trend positivo segue i podi ottenuti in Cina e in Canada.. Lewis Hamilton scompagina il Gran Premio di Monaco con un casco rosa metallizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monaco, Hamilton shock: casco magenta scintillante divide i tifosi

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