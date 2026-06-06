Molise KES Italy chiude a Vinchiaturo | 27 posti di lavoro a rischio
Il gruppo Koch ha deciso di chiudere lo stabilimento KES Italy a Vinchiaturo, mettendo a rischio 27 posti di lavoro. La decisione è stata comunicata alle autorità e ai lavoratori, senza indicare le ragioni specifiche del trasferimento. I sindacati stanno valutando azioni per opporsi ai licenziamenti, ma al momento non sono state annunciate iniziative concrete. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita riguardo ai piani futuri del gruppo.
Perché il gruppo Koch ha deciso di spostare la produzione altrove? Quali strategie sindacali verranno usate per bloccare i licenziamenti? Come influirà questa chiusura sul futuro industriale del Molise? Chi interverrà nelle trattative per proteggere i 27 lavoratori??? In Breve Chiusura prevista per il 3 giugno 2026 per riorganizzazione logistica globale del gruppo Koch. Sciopero di otto ore programmato per venerdì 5 giugno presso lo stabilimento. Organico colpito composto da 22 . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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