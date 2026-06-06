Molise KES Italy chiude a Vinchiaturo | 27 posti di lavoro a rischio

Notizia in breve

Il gruppo Koch ha deciso di chiudere lo stabilimento KES Italy a Vinchiaturo, mettendo a rischio 27 posti di lavoro. La decisione è stata comunicata alle autorità e ai lavoratori, senza indicare le ragioni specifiche del trasferimento. I sindacati stanno valutando azioni per opporsi ai licenziamenti, ma al momento non sono state annunciate iniziative concrete. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita riguardo ai piani futuri del gruppo.