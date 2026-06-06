Durante il Modena Pride si sono verificati numerosi commenti online che si sono trasformati in atti di vandalismo. Sui social sono state inviate minacce di morte e insulti rivolti a partecipanti, organizzatori e sostenitori dell’evento. Tra le persone colpite figurano professionisti, attivisti e rappresentanti politici. Le minacce sono state segnalate alle autorità, che stanno indagando sulle responsabilità e sulle modalità di diffusione di questi messaggi.

Come si sono trasformati i commenti online in atti di vandalismo?. Chi sono i professionisti e i politici colpiti dalle minacce?. Perché l'incidente di maggio viene usato per incitare alla violenza?. Quali azioni legali sta valutando Arcigay Modena dopo gli attacchi?.? In Breve Arcigay Modena valuta denuncia dopo attacchi online contro Angelica Polmonari ed Elisa Fraulini. Avvocato Fausto Gianelli e deputata Stefania Ascari bersagliati da minacce e migliaia di insulti. Scritte vandaliche con dicitura Meloni Morta rinvenute nei gradoni del Bonvi Parken. Aggressioni digitali strumentalizzano l'incidente stradale di via Emilia avvenuto il 16 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena Pride: ondata di odio e minacce di morte sui social

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