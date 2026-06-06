Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Pavia Lucca e Alessandria

Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Sono stati aggiornati i dati sui posti disponibili divisi per provincia, includendo anche le nuove informazioni su Pavia, Lucca e Alessandria. La comunicazione riguarda le assegnazioni e le disponibilità di posti nel settore.

Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Diventare docente di geografia: il master dell’Università Link che integra i CFU per la classe A-21, 60 CFU e 1 punto valido in GPS 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Alessandria.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mobilità 2026, tutte le risposte sulla presentazione dellistanza

Notizie e thread social correlati

Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. [AGGIORNATO con Novara]Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità ATA per l'anno scolastico 2026/27.

Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. [AGGIORNATO con Savona]Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno verranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l'anno scolastico...

Temi più discussi: Mobilità ATA 2026, ecco i posti disponibili per provincia. [AGGIORNATO con Lucca e Alessandria]; Mobilità docenti 2026/27, restano 46.826 posti vacanti: ecco dove; Scuola, oltre 59mila docenti cambiano sede: i dati su mobilità, trasferimenti, posti vuoti; Mobilità ATA 2026/27: pubblicati i posti disponibili per provincia, attesa per le nuove assegnazioni di sede. Esiti il 12 giugno.

Trasferimenti del personale della scuola 2026: ecco il calendario degli esiti per docenti, ATA, personale educativo e insegnanti di religione cattolica. #Mobilita x.com

Esiti mobilità Docenti 2026 2027: 46826 posti residui dopo i movimentiIl Ministero dell'istruzione ha comunicato gli esiti della mobilità del personale docente per l'a.s. 2026 2027. Al termine dei movimenti restano ancora 46.826 posti liveri. Ecco tutti i dettagli sulle ... ticonsiglio.com

Esiti mobilità docenti 2026, ecco tutti i trasferimenti per città, classi di concorso e punteggio minimoIl 29 maggio sono stati resi noti gli esiti della mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2026/27. A partire da questi dati è stato elaborato un file di consultazione che offre un quadro ... tecnicadellascuola.it