Mobilità ATA 2026 ecco i posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Pavia Lucca e Alessandria

Da orizzontescuola.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Uffici Scolastici annunciano che il 12 giugno saranno pubblicati gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627. Sono stati aggiornati i dati sui posti disponibili divisi per provincia, includendo anche le nuove informazioni su Pavia, Lucca e Alessandria. La comunicazione riguarda le assegnazioni e le disponibilità di posti nel settore.

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Gli Uffici Scolastici pubblicheranno gli esiti della domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 202627 il prossimo 12 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Diventare docente di geografia: il master dell’Università Link che integra i CFU per la classe A-21, 60 CFU e 1 punto valido in GPS 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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