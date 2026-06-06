milan la curva sud minaccia una rivolta contro cardinale

La Curva Sud del Milan ha minacciato una rivolta contro il presidente, in seguito ai licenziamenti dei dirigenti. La tifoseria chiede chiarimenti e minaccia azioni di protesta. Nel frattempo, si discute su chi possa sostituire i dirigenti licenziati per evitare il blocco del mercato. La presenza di Zlatan Ibrahimovic nel team tecnico potrebbe influenzare le decisioni sulla gestione e le scelte future.

Chi sostituirà i dirigenti licenziati per evitare il blocco del mercato? Come influenzerà il nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic sulla gestione tecnica? Quali azioni concrete useranno gli ultras per colpire il brand globale? Perché la proprietà sta privilegiando i ricavi rispetto ai risultati sportivi??? In Breve Sconfitta casalinga 2-1 contro il Cagliari causa mancata qualificazione Champions League. Licenziati Max Allegri, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Zlatan Ibra . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Curva Sud Milano in azione durante la partita contro il Sassuolo

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