A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione con nuove verifiche investigative e un acceso dibattito pubblico. La vicenda, che ha coinvolto anche Andrea Sempio e la sorella della vittima, continua a essere oggetto di discussione. Marco Poggi ha rilasciato dichiarazioni, portando alla luce dettagli mai emersi prima dopo due decenni di silenzio.

A quasi vent’anni dall’uccisione di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione tra nuove verifiche investigative e un acceso dibattito pubblico. In questo contesto, Marco Poggi, fratello della vittima e rimasto a lungo lontano dai riflettori, ha deciso di intervenire in televisione per chiarire la propria posizione e rispondere alle ricostruzioni circolate negli ultimi mesi. Nel corso dell’intervista, Poggi ha spiegato che la scelta di parlare nasce dal fatto che, con la riapertura di accertamenti e l’intensificarsi delle discussioni, anche il suo nome è stato citato con maggiore frequenza. Ha riferito di voler porre un limite ad “allusioni” e “ipotesi” che, a suo dire, hanno alimentato un clima di sospetto attorno alla sua figura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Mia sorella e Andrea Sempio…”. Quasi 20 anni di silenzio, ora la verità di Marco Poggi

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Delitto di Garlasco, i post di Andrea Sempio su un forum: Ossessionato da una ragazza

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