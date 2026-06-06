Mi dica almeno come si chiama | Beatrice ma ora devo andare via

Vichi Va bene. sì. Adesso però devo andare. è tardi." Ma non faceva nulla per togliere la sua mano da quelle dello sconosciuto. "Sì, certo. Mi scusi. Scendo subito. Non so nemmeno il suo nome." disse lui. "Beatrice" disse lei abbassando gli occhi, come se rivelare il proprio nome a uno sconosciuto fosse qualcosa di molto sconveniente. "Beatrice. Un nome bellissimo. Mi raccomando, se ha bisogno di me." Non riusciva a staccarsi da lei. "La ringrazio, è stato molto gentile. Adesso però devo proprio andare." disse la donna, senza fare nulla per riprendersi la mano. "Vado. Sì. Ma non si dimentichi quello che le ho detto. Mi consideri il suo schiavo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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