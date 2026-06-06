Meteo weekend perfetto per il mare | la svolta domenica temperature fino ai 31°C

Il cielo è sereno e le temperature si aggirano intorno ai 31°C in molte zone del paese. Il weekend inizia con giornate di sole e clima stabile, perfette per il mare. Dopo una settimana caratterizzata da piogge, temporali e un tornado a Roma, le condizioni meteo migliorano sensibilmente. La giornata di oggi, sabato 6 giugno, si presenta come ideale per attività all'aperto e relax sulle spiagge.

(Adnkronos) – Il primo weekend di giugno 2026 porta l'estate sull’Italia. Dopo una settimana, segnata da piogge, temporali e un tornado a Roma, il meteo cambia marcia da oggi, sabato 6 giugno, con condizioni stabili e soleggiate su gran parte della Penisola. Le temperature sono in risalita, soprattutto al Sud e al Centro dove si supereranno. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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