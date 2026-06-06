Meteo colpo di scena a metà mese? Anticiclone in ritirata

A metà mese, l’anticiclone che aveva portato stabilità sull’Italia sta subendo un rallentamento. Le previsioni indicano un possibile cambiamento delle condizioni climatiche, con l’anticiclone in ritirata. La situazione potrebbe portare a un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge e temperature in calo. La fine della prima metà del mese si presenta quindi più incerta rispetto alle settimane precedenti, secondo le ultime analisi meteorologiche.

La struttura anticiclonica mostra un asse inclinato, sbilanciato verso ovest o verso sud-ovest, lasciando scoperto il fianco settentrionale e quello adriatico. Temperature nella norma, nessun segnale di ondate di calore estreme.L’anticiclone mostra una sbandata strutturale, con asse instabile e fianco settentrionale scoperto.Nord e Adriatico: più esposti a infiltrazioni fresche e temporali.Centro-Sud tirrenico e Isole: più protetti, clima caldo ma senza eccessi.Da metà mese possibile instabilità anche sul resto del Paese. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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