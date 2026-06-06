Meteo Catania e Messina | via libera alla proroga dell’emergenza

L’emergenza meteo a Catania e Messina viene prorogata. Sono stati annunciati fondi destinati ai lavori di ripristino, anche se non sono stati specificati i comuni coinvolti. I 19 milioni di euro già stanziati verranno utilizzati per interventi di riparazione e messa in sicurezza. La proroga dell’emergenza permette di continuare le operazioni di intervento nelle zone colpite.

? Domande chiave? In Breve Prorogata per dodici mesi l’emergenza meteo tra Catania e Messina: il piano di ripristino prosegue. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi nelle aree colpite dai disastri meteorologici tra le province di Catania e Messina. La decisione, presa su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Musumeci, punta a garantire la continuità degli interventi nei comuni di Acireale, Giarre e Riposto, oltre che nei territori della città metropolitana di Messina. L’intervento si concentra sulla riparazione dei danni causati da eventi atmosferici eccezionali avvenuti in date specifiche. Per la zona catanese, i temporali violenti hanno colpito i residenti tra il 10 e il 14 novembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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