Menia nella bufera per il caso della coppia gay a Fiumicino | Parole gravi il Governo prenda le distanze

Un senatore di Fratelli d’Italia è stato coinvolto in un episodio all’aeroporto di Fiumicino, dove avrebbe rivolto parole offensive a una coppia gay durante un momento di affetto. La vicenda è diventata oggetto di discussione politica, con richieste che il governo prenda le distanze dall’accaduto. La coppia sarebbe stata apostrofata dal senatore mentre si scambiava effusioni. La notizia ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti.

Fiumicino, 6 giugno 2026 – È diventato un caso politico il diverbio avvenuto all’aeroporto di Fiumicino, dove una coppia gay sarebbe stata apostrofata dal senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia mentre si scambiava alcune effusioni ( leggi qui ). La vicenda, riportata dal Fatto Quotidiano, ha provocato una dura reazione delle opposizioni, che parlano di “omofobia” e chiedono una presa di distanza da parte del governo e del partito della premier. I due giovani, intervenuti con una nota all’Adnkronos, respingono ogni accusa di comportamento inappropriato. “Il nostro atteggiamento non aveva nulla di inelegante o esplicito”, affermano, definendo quanto accaduto “una chiara manifestazione di omofobia, basata sulla rappresentazione parziale e amplificata di un comportamento totalmente inoffensivo, a tratti inventato”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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