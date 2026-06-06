memorial betti 14mila euro alla ricerca

Durante il Memorial Betti sono stati raccolti 14mila euro destinati alla ricerca scientifica. L’evento, che ha coinvolto sport e momenti di amicizia tra adulti e bambini, ha visto partecipazioni e donazioni che hanno contribuito alla cifra finale. La manifestazione si è svolta in due giornate, con attività sportive e iniziative di solidarietà. La somma raccolta sarà destinata a finanziare progetti di ricerca nel settore medico.

Solidarietà in campo per la ricerca. Un’encomiabile iniziativa di altruismo, che, oltre a due giornate di sport sano e intinto d’amicizia fra grandi e piccoli, ha raccolto 14.336 euro che sono stati devoluti alla Lega italiana Fibrosi cistica (Lifc)-Romagna. Nei giorni scorsi, si è conclusa, con grande successo, l’8° edizione del Memorial Filippo Betti, che ha visto gareggiare calciatori in erba (pulcini), sul terreno di gioco dello stadio comunale Paolo Campodoni a San Piero in Bagno. Un Memorial, avvolto dall’affettuoso ricordo per il giovane Filippo ’Fili’ Betti di San Piero, portato via, alcuni anni fa, da una crudele malattia, all’età di 24 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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