Meloni celebra il lavoro nell’Italia fondata su caporalato e licenziamenti

Il governo ha annunciato nuove misure contro il caporalato e i licenziamenti, mentre prosegue il dibattito pubblico sulle recenti tensioni politiche. Durante una cerimonia ufficiale, il premier ha sottolineato l'importanza del lavoro come pilastro del paese. Nel frattempo, le polemiche si susseguono per gli incidenti verificatisi durante eventi pubblici, alimentando discussioni sulla gestione della sicurezza e delle proteste. Nessuna modifica alle leggi attuali è stata ancora approvata.

La premier festeggia i record di occupati. Ma la realtà parla di strage di braccianti a Cosenza, schiavismo nella costruzione del Consolato Usa, tagli Electrolux. Questa destra ha un’idea strana (e antica) di “impiego” Non si sono ancora placate le polemiche per gli incidenti politico-mondani occorsi durante la parata del 2 giugno e la successiva festa al Quirinale: l’assenza malamente giustificata dei leader del campo largo, Giorgia Meloni non citata nel monologo di Paola Cortellesi sulle donne della Repubblica, il forfait del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, impegnato a vegliare sulle grandi opere e a scongiurare il prossimo sciopero dei treni (lui è l’unico che lavora quando gli altri fanno festa, e viceversa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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GIORNATA MADE IN ITALY, MELONI: MARCHI STORICI VALORE IDENTITARIO E MOTORE ECONOMICO

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