In Medioetruria, un episodio ha attirato l’attenzione: un individuo chiamato Bernini non ha scelto Rigutino, ma si è comunque spostato fino a Firenze. La vicenda si basa su documenti ufficiali, che sono stati resi pubblici. La comunicazione ufficiale non fornisce ulteriori dettagli, lasciando il mistero sulla motivazione di questa decisione e sui passaggi successivi.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Comitato Stazione AV Arezzo C’è chi prende posizione, chi si espone e chi invece pratica l’antica arte del “né di qua né di là”, disciplina che secondo alcuni avrebbe ormai diritto a entrare tra gli sport olimpici. E proprio sulla categoria del silenzio strategico torna all’attacco il Comitato Stazione AV Arezzo, che non ha mai digerito la prudenza mostrata da Confindustria Arezzo sulla localizzazione di Medioetruria a Rigutino. Una prudenza così rigorosa da far apparire il Colosso di Rodi un esempio di irruenza. Nel frattempo l’allora presidente Fabrizio Bernini ha compiuto il grande salto, conquistando la guida di Confindustria Toscana. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Medioetruria, il mistero del silenzio perfetto: «Bernini non scelse Rigutino, ma intanto è arrivato fino a Firenze»

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