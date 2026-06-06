L'Inps ha inflitto a Mediaset una multa da 21 milioni di euro per il pagamento insufficiente degli stipendi ai giornalisti. La sanzione riguarda i lavoratori della sede di Cologno Monzese, coinvolti in presunte irregolarità salariali. La notizia, finora riportata da un solo quotidiano, evidenzia problemi legati alle condizioni contrattuali dei giornalisti. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda è stata ancora rilasciata.

Una doccia fredda anzi gelata per Mediaset. La notizia, riportata per ora da un solo quotidiano, mette in luce la situazione dei giornalisti di Cologno Monzese. “Il verdetto è arrivato come una mazzata dopo un’ispezione dell’Inps sui contratti di lavoro dei collaboratori giornalisti durata più di due anni”, così si legge sul Fatto Quotidiano. “Il risultato è una sanzione di circa 21 milioni di euro a Mfe-Mediaset, il gruppo televisivo controllato dai figli di Silvio Berlusconi attraverso la Fininvest”, specifica il reportage. “Oltre 50 collaboratori dei programmi d’informazione Videonews lavorano come se fossero dipendenti, ma sono partite Iva”. E ora la maxi multa milionaria per Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - MEDIASET: MAXI MULTA INPS DA 21 MILIONI DI EURO PER GIORNALISTI SOTTOPAGATI

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Giornalisti sottopagati a Fanpage.it: vi racconto la mia esperienza da ex collaboratrice

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