McDonald' s cerca 60 dipendenti per il nuovo ristorante di Marghera

Notizia in breve

McDonald's sta aprendo un nuovo ristorante a Marghera, vicino a un'area commerciale. L’azienda ha pubblicato un’offerta di lavoro per 60 posizioni. Le candidature sono aperte per ruoli vari all’interno del nuovo punto vendita. La ricerca riguarda personale da inserire nel team del ristorante. La selezione si rivolge a candidati interessati a lavorare nel settore della ristorazione. Non sono stati comunicati dettagli su requisiti specifici o modalità di candidatura.