McDonald' s cerca 60 dipendenti per il nuovo ristorante di Marghera

Da veneziatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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McDonald's sta aprendo un nuovo ristorante a Marghera, vicino a un'area commerciale. L’azienda ha pubblicato un’offerta di lavoro per 60 posizioni. Le candidature sono aperte per ruoli vari all’interno del nuovo punto vendita. La ricerca riguarda personale da inserire nel team del ristorante. La selezione si rivolge a candidati interessati a lavorare nel settore della ristorazione. Non sono stati comunicati dettagli su requisiti specifici o modalità di candidatura.

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McDonald’s apre un nuovo ristorante a Marghera in prossimità dell'area commerciale e cerca 60 persone da inserire in azienda. Allo scopo, sono aperte online le selezioni per individuare i candidati che potranno partecipare alla giornata di reclutamento (McDonald’s Job Tour), che si terrà nella. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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