McDonald' s cerca 60 dipendenti per il nuovo ristorante di Marghera
McDonald's sta aprendo un nuovo ristorante a Marghera, vicino a un'area commerciale. L’azienda ha pubblicato un’offerta di lavoro per 60 posizioni. Le candidature sono aperte per ruoli vari all’interno del nuovo punto vendita. La ricerca riguarda personale da inserire nel team del ristorante. La selezione si rivolge a candidati interessati a lavorare nel settore della ristorazione. Non sono stati comunicati dettagli su requisiti specifici o modalità di candidatura.
McDonald’s apre un nuovo ristorante a Marghera in prossimità dell'area commerciale e cerca 60 persone da inserire in azienda. Allo scopo, sono aperte online le selezioni per individuare i candidati che potranno partecipare alla giornata di reclutamento (McDonald’s Job Tour), che si terrà nella. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
How McDonalds Was Stolen from Its Real Founders
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Si parla di: McDonald's cerca 60 dipendenti per il nuovo ristorante di Marghera; McDonald’s nuovo apre a Marghera: 60 posti di lavoro.
McDonald’s nuovo apre a Marghera: 60 posti di lavoroMcDonald’s cerca 60 persone per il nuovo ristorante di Marghera. Selezioni aperte fino al 15 giugno sul sito ufficiale. lavocedivenezia.it