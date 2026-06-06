Al Palazzo Viceconte si è tenuto un concerto in cui il bandoneon ha eseguito brani che collegano la musica classica europea e il tango argentino. Durante l’evento sono stati interpretati pezzi che segnano il passaggio tra tradizione e innovazione musicale, dimostrando come lo strumento possa unire due mondi sonori diversi. La performance ha mostrato come il bandoneon possa rappresentare un ponte tra culture musicali distanti, attraverso composizioni che ne evidenziano le caratteristiche distintive.

Come può il bandoneon collegare la classicità europea al tango argentino?. Quali brani hanno segnato il passaggio tra tradizione e rivoluzione musicale?. Chi ha guidato l'orchestra nel gestire il cambio di registro ritmico?. Perché la musica di Piazzolla è stata scelta per chiudere il concerto?.? In Breve Direzione musicale affidata a Giancarlo De Lorenzo con l'Orchestra di Matera e Basilicata. Programma include opere di Elgar e danze popolari di Bela Bartòk. Parte della rassegna Prospettive Music Festival 2026 presso Palazzo Viceconte. Promosso dall'Associazione Culturale R. D’Ambrosio in collaborazione con il Lams. Il bandoneon di Fabio Furia anima il Palazzo Viceconte con l’Orchestra di Matera e della Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, il bandoneon unisce Europa e tango al Palazzo Viceconte

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