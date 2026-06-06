In occasione del 212° anniversario dei Carabinieri, l’UGL ha sottolineato l’importanza di rafforzare la sicurezza per attrarre investimenti economici a Matera. Sono state evidenziate attività investigative in corso per contrastare lo sfruttamento nel settore agricolo del Metapontino. La celebrazione ha evidenziato il ruolo delle forze dell’ordine nella tutela del territorio e nel sostegno allo sviluppo economico locale.

? Punti chiave? In Breve L’Arma celebra i suoi 212 anni nella piazza di San Pietro Caveoso a Matera. La solenne cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è svolta nella suggestiva cornice di Piazza San Pietro Caveoso a Matera, unendo la tradizione istituzionale al cuore pulsante della comunità. L’evento ha la partecipazione dell’UGL Matera, invitato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Giovanni Russo, per celebrare un’istituzione che ha attraversato la storia d’Italia dal Risorgimento fino alla. Durante l’incontro, sono stati sottolineati il ruolo fondamentale della legalità e della sicurezza come basi indispensabili per lo sviluppo di ogni territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, 212 anni dei Carabinieri: UGL punta su sicurezza e lavoro

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