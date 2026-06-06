Sono previsti 2,3 milioni di euro per rinnovare la sede di via Galilei. I lavori interesseranno gli spazi di studio degli studenti, con interventi di riqualificazione. La gestione tecnica dei cantieri e delle gare d'appalto sarà affidata a un ente specifico. Non sono stati comunicati dettagli sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti. La ristrutturazione mira a migliorare le condizioni degli ambienti di studio.

Come cambieranno gli spazi di studio per gli studenti di via Galilei?. Chi gestirà tecnicamente i cantieri e le gare d'appalto del progetto?. Quali nuove funzioni avranno gli spazi dedicati ai volontari del Conservatorio?. Cosa prevede il piano per il recupero del Teatro Lazzeri?.? In Breve Investimento di 2.377.585,48 euro ottenuto tramite bando del ministero MUR. Interventi su facciate, infissi e riorganizzazione completa del terzo piano. Emanuele Rossi prevede nuovi spazi per studenti e volontari del Mascagni. Progetto Teatro Lazzeri in fase di definizione tramite documento DIP. Il Conservatorio Mascagni punta sulla riqualificazione: 2,3 milioni per via Galilei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mascagni: 2,3 milioni per rinnovare la sede di via Galilei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conservatorio Mascagni, riqualificazione da 2,3 milioni di euro: "Spazi nuovi e funzionali per la nostra comunità"È stato completato il progetto di riqualificazione del Conservatorio Mascagni in via Galilei, con un investimento di 2,3 milioni di euro.

Pesca: nella sede della fipsas di viale galilei. Decolla il progetto ’Giovani casting sport’. Una tre-giorni con esperti commissari tecniciNella sede della Fipsas di viale Galilei si è avviato il progetto “Giovani casting sport”, una iniziativa della Federazione Nazionale di Pesca...