Durante il Festival della Serie A, Marotta ha dichiarato che la partita tra Inter e Roma ha rappresentato la certificazione del livello delle squadre. Ha evitato di fare nomi specifici riguardo alla possibilità di un double, definendolo “imbarazzante” se si dovessero fare. La sua intervista ha coperto vari argomenti legati al calcio, senza ulteriori dettagli sui temi trattati.

di Stefano Cori Marotta nel corso del Festival della Serie A ha rilasciato una lunghissima intervista nella quale ha toccato diversi argomenti. Giuseppe Marotta ha rilasciato un’intervista al Festival della Serie A, che sta andando in scena in questi giorni in quel di Parma. Queste le parole del Presidente dell’Inter: IL RINNOVO DI CHIVU «Chivu ha entusiasmo, è giovane, vuole cose concrete, vuole vittorie. Questi ragazzi giovani non hanno una caratteristica importante, che è l’esperienza, ma hanno entusiasmo. Chivu sta crescendo di giorno in giorno e lo noto. Ma è molto carico, pieno di voglia di fare. Sono qualità sicuramente positive. Noi abbiamo avuto la fortuna di scegliere la persona giusta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Marotta: «Inter Roma è stata la certificazione. Protagonista del double? Fare nomi è sempre imbarazzante»

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