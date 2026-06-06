Beppe Marotta ha commentato le accuse rivolte all’Inter, definendole come parte di una cultura del sospetto e dell’invidia. Ha anche parlato della Marotta League, un termine usato per descrivere le accuse di favoritismi simili a quelli di un passato scandalo calcistico. Nel frattempo, l’inchiesta della Procura di Milano su queste accuse è stata chiusa senza sviluppi. Marotta ha espresso la propria posizione senza entrare nel merito di ulteriori dettagli legali.

L’inchiesta della Procura di Milano è finita nel dimenticatoio. Beppe Marotta che parla (anche) della Marotta League, ossia delle accuse che l’Inter sia diventata la nuova Juventus di Moggi che spadroneggia nel calcio italiano. Anche perché – tra le altre cose – c’è stata e ci sarebbe ancora un’inchiesta della procura della Repubblica di Milano. Inchiesta di cui oggi non si sa più nulla: finita nel dimenticatoio. Con la Procura che aveva messo nero su bianco di appuntamenti e incontri per apparecchiare arbitraggi graditi all’Inter. Sparita nel nulla. E nel chiacchiericcio social in questi mesi è andato fortissimo il video con cui Marcello Viola procuratore capo della Procura di Milan parla con orgoglio del proprio interismo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta e la Marotta League: “C’è troppa cultura del sospetto e dell’invidia”

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