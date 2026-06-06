Marghera | McDonald’s lancia il Job Tour per 60 nuovi assunzioni

Notizia in breve

McDonald's ha avviato il Job Tour a Marghera per reclutare 60 nuovi dipendenti. La selezione si svolge online, con candidati che devono completare un modulo e superare eventuali test di valutazione. I requisiti principali includono età minima, disponibilità a lavorare su turni e un diploma di scuola superiore. Le candidature sono aperte fino a esaurimento posti, con contratti a tempo indeterminato offerti ai selezionati.