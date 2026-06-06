Marghera | McDonald’s lancia il Job Tour per 60 nuovi assunzioni
McDonald's ha avviato il Job Tour a Marghera per reclutare 60 nuovi dipendenti. La selezione si svolge online, con candidati che devono completare un modulo e superare eventuali test di valutazione. I requisiti principali includono età minima, disponibilità a lavorare su turni e un diploma di scuola superiore. Le candidature sono aperte fino a esaurimento posti, con contratti a tempo indeterminato offerti ai selezionati.
? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,1%, McDonald’s risponde alla domanda di lavoro a Marghera. Fonte Eurostat? McDonald’s punta su Marghera con la ricerca di 60 nuovi collaboratori per il nuovo punto vendita. McDonald’s avvia la ricerca di 60 figure professionali per l’apertura di un nuovo ristorante situato nei pressi dell’area commerciale di Marghera. La multinazionale ha già aperto le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno al McDonald’s Job Tour, una giornata dedicata al reclutamento prevista per la seconda metà del mese di giugno. desidera candidarsi, la procedura prevede una prima fase digitale sul sito ufficiale dell’azienda entro il termine del 15 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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