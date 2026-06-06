Mare mosso Rinviati i lavori di sistemazione

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa delle condizioni meteo marine avverse, i lavori di sistemazione nella zona a mare del Passetto sono stati rinviati a data da definire. La mareggiata ha reso impossibile l’accesso e le operazioni di intervento non sono state ancora effettuate. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e per evitare eventuali rischi durante le operazioni di ripristino. Attualmente non ci sono indicazioni sulle nuove tempistiche per il proseguimento dei lavori.

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Condizioni meteo marine avverse, rinviati a data da destinarsi i lavori di ripristino nella parte a mare del Passetto. Serviranno "condizioni compatibili con lo svolgimento delle attività di cantiere" fa sapere attraverso una nota il Comune di Ancona. Le difficili condizioni, caratterizzate da moto ondoso che provoca risacca in corrispondenza del punto di attracco del pontone di servizio al cantiere, non consentono l’esecuzione delle operazioni programmate in condizioni di sicurezza secondo Palazzo de Popolo, con le previsioni in ulteriore peggioramento nel corso della giornata di ieri. Dal Passetto al centro storico, sempre sul fronte dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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