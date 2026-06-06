mare mosso rinviati i lavori di sistemazione

Notizia in breve

A causa delle condizioni meteo marine avverse, i lavori di sistemazione nella zona a mare del Passetto sono stati rinviati a data da definire. La mareggiata ha reso impossibile l’accesso e le operazioni di intervento non sono state ancora effettuate. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e per evitare eventuali rischi durante le operazioni di ripristino. Attualmente non ci sono indicazioni sulle nuove tempistiche per il proseguimento dei lavori.