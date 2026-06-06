Manfredonia torna Alessio Porzio?
Il Manfredonia sta seguendo con attenzione l’ex calciatore Alessio Porzio, attualmente in forza all’Afragolese. La squadra pugliese potrebbe tornare a puntare sul centrocampista, che ha già vestito la maglia del club in passato. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il club sta monitorando la situazione dell’atleta. Non sono stati rilasciati dettagli sulle eventuali condizioni o tempi di un possibile trasferimento.
Il Manfredonia guarda con interesse in casa Afragolese e segue l’ex Alessio Porzio. L’esterno d’attacco classe ‘05 piace a mister Ciaramella che, solo poche settimane fa, lo ha allenato in Campania.Lo scrive Corner.jpeg. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Alessio Tacchinardi a Manfredonia
Manfredonia, grande evento bianconero il 18 giugno: il Juventus Official Club annuncia Alessio TacchinardiIl 18 giugno a Manfredonia si terrà l’evento “Solidarietà e Campioni”, promosso dal Juventus Official Club.