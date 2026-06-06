Manfredonia torna Alessio Porzio?

Notizia in breve

Il Manfredonia sta seguendo con attenzione l’ex calciatore Alessio Porzio, attualmente in forza all’Afragolese. La squadra pugliese potrebbe tornare a puntare sul centrocampista, che ha già vestito la maglia del club in passato. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il club sta monitorando la situazione dell’atleta. Non sono stati rilasciati dettagli sulle eventuali condizioni o tempi di un possibile trasferimento.