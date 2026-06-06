Una famiglia si trovava in un locale sul litorale cagliaritano per riprendere i figli, quando improvvisamente si è scatenata una violenza. La rissa si è protratta lungo la spiaggia, coinvolgendo diverse persone. Durante l’alterco, un’auto è stata ribaltata e sono stati registrati cinque feriti. La polizia ha arrestato due persone sul posto.

Un’uscita serale che doveva essere ordinaria si è trasformata in una sequenza di violenza improvvisa e incontrollata, consumata lungo il litorale cagliaritano e conclusa con un’auto ribaltata, cinque feriti e due arresti. Tutto è accaduto nella notte del 27 aprile nei pressi del lungomare, dove una famiglia si era recata per riprendere i propri figli e un’amica dopo una serata in un locale. Un contesto apparentemente comune che, nel giro di pochi minuti, è degenerato in un episodio di estrema gravità, oggi al centro delle indagini della Polizia di Stato. La ricostruzione degli investigatori parla di un’escalation rapidissima, partita da un diverbio all’esterno di un locale e culminata in una caccia all’auto durata diversi chilometri, fino al drammatico ribaltamento del veicolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mamma e papà vanno a riprendere i figli in un locale, poi il terrore

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