Il sindaco di Bologna ha commentato le polemiche sulla Turrita d’Oro, accusando la destra di inseguire Vannacci, definito “coniglio nero”. Ha aggiunto che invece il suo ruolo è richiamare il governo alle sue responsabilità. La replica segue le tensioni sui riconoscimenti storici e le polemiche politiche in città. La discussione si concentra sulla gestione delle celebrazioni e sulle posizioni politiche, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Bologna, 6 giugno 2026 – “Lascio le polemiche alla destra che mi sembra impegnata a inseguire il ‘coniglio nero’, che è Vannacci, mentre noi dobbiamo richiamare il governo alle sue responsabilità”. Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, liquida le critiche mosse dal centrodestra per il conferimento della Turrita d’oro al sindaco di New York, Zohran Mamdani. I premi. “Insieme alla città di Roma e all’associazione delle autonomie italiane abbiamo deciso di premiare diversi sindaci italiani e internazionali perché sono i 110 anni dalla fondazione della Lega dei Comuni Socialisti. Abbiamo premiato il sindaco di Isernia che da ormai più di un anno vive in tenda fuori dal proprio Comune per chiedere che nel Molise si rafforzi la sanità pubblica”, ricorda Lepore a margine della presentazione del Festival Respighi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - “Mamdani onora Bologna. La destra insegue Vannacci”: la replica del sindaco sulla Turrita d’Oro

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