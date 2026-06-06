Maltempo nel Parmense | allerta gialla per temporali per tutta la giornata di oggi

Un’allerta gialla per temporali è stata emessa dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e riguarda l’intera giornata nel Parmense, comprese zone collinari e montane. La comunicazione si riferisce a condizioni di maltempo con possibili temporali. Nessun dettaglio su danni o interventi è stato ancora comunicato. La Protezione Civile raccomanda di monitorare gli aggiornamenti e adottare precauzioni durante le ore di pioggia.

Un'allerta meteo di colore giallo è stata emessa dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna e riguarda anche le zone collinari e montane del Parmense. L'allerta è valida sia per la seconda parte della giornata di venerdì 5 giugno che per la giornata di oggi, sabato 6 giugno. Potrebbero. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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