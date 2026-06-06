Makka assolta dopo l’omicidio del padre violento | Ora ho la maturità forse farò Medicina Papà? Ci penso sempre ma non avevo scelta

La Corte di assise di Appello di Torino ha assolto la giovane che aveva ucciso il padre, accusato di violenza familiare, con due coltellate nel marzo 2024 a Nizza Monferrato. La decisione segue una condanna precedente, ora annullata. La ragazza, oggi ventenne, ha detto di aver raggiunto una maggiore maturità e di considerare di studiare Medicina. Ricorda il padre, ma afferma di non aver avuto alternative.

Ieri la Corte di assise di Appello di Torino ha ribaltato la condanna di Makka Sulaev, assolvendo la ventenne che nel marzo 2024 aveva ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, durante l’ennesimo episodio di violenza in famiglia. Oggi la ragazza, che è riuscita a far valere il concetto di legittima difesa, parla in una breve intervista al Corriere della Sera. Alla lettura della sentenza ha pianto. «Sono felice, sto bene. Non so, è tutto così strano, devo metabolizzare. Voglio lasciarmi questa storia alle spalle. Questa sentenza mi dà serenità, ma non cancella il mio passato», spiega la giovane a Simona Lorenzetti. «Il sogno di Medicina, non avrei mai voluto che finisse così». 🔗 Leggi su Open.online

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Makka uccise il padre violento. Assolta per legittima difesa.

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