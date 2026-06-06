macOS 27 | Apple punta su stabilità e chip silicon per il Mac

Apple ha annunciato che il sistema operativo macOS 27 si concentrerà sulla stabilità e sull'integrazione dei chip Silicon nei Mac. Tra le novità, ci sarà un aggiornamento all'interfaccia Liquid Glass, progettato per ridurre l'affaticamento visivo. Inoltre, l'azienda ha dichiarato di voler tornare alle caratteristiche di Snow Leopard, puntando a miglioramenti di performance e semplicità d'uso. La presentazione si è concentrata su questi aspetti senza menzionare altre modifiche o funzionalità.

? Punti chiave? In Breve macOS 27 punta su stabilità e velocità: Apple prepara una rivoluzione silenziosa. Apple presenterà macOS 27 durante la conferenza per sviluppatori prevista per lunedì 8 giugno. Il nuovo sistema operativo non promette effetti visivi spettacolari, ma punta tutto su una maggiore fluidità e su un’interfaccia più leggibile per l’utente quotidiano. L’obiettivo è trasformare il Mac in uno strumento più solido e reattivo attraverso interventi strutturali profondi. Il ritorno alla filosofia di Snow Leopard per un sistema più solido. La direzione intrapresa per questo aggiornamento sembra ricalcare la strategia adottata con la versione Snow Leopard del 2009. In quell’occasione, Apple scelse di non introdurre cambiamenti radicali, preferendo perfezionare le funzioni già esistenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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