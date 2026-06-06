Macerata sale sulla torre srotola due striscioni e minaccia di buttarsi | momenti di paura in centro storico

Da corriereadriatico.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è salita sulla torre civica nel centro storico, in piazza della Libertà, e ha aperto due striscioni. Dopo aver raggiunto la sommità, ha minacciato di buttarsi, creando momenti di tensione tra la folla riunita sotto. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per negoziare con lei e farla scendere in sicurezza. La scena si è protratta per alcuni minuti prima che la donna fosse convinta a scendere.

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MACERATA Compra un biglietto, sale sulla torre civica in piazza della Libertà, arriva in cima e dà il via alla protesta: srotola due striscioni contro la polizia locale e gli assistenti sociali e minaccia di buttarsi giù. Per mezz’ora un 59enne maceratese ha tenuto col fiato sospeso il centro della città e impegnati carabinieri, polizia, polizia locale, vigili del fuoco, infermieri e medici del 118. L’uomo da qualche tempo vive a Civitanova ma è spesso nel capoluogo dove vive l’anziana mamma. La paura L’allarme è scattato verso le 17 quando un carabiniere del Nucleo investigativo, alzando lo sguardo verso la torre dell’orologio, ha notato... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Macerata, sale sulla torre civica e minaccia di gettarsi, polemica contro polizia e assistenti

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