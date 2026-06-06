Il corpo dell'11enne Lyhanna è stato trovato in Francia, suscitando proteste per la gestione del caso. Il pedofilo responsabile, già noto dal 2017, è stato arrestato e accusato dell'omicidio. La ragazza è stata uccisa da un uomo condannato per reati simili in passato. La notizia ha provocato un'ondata di reazioni pubbliche contro le autorità per la loro presunta lentezza nel intervenire.

Si infittisce di particolari inquietanti il caso di Lyhanna Bernard, la bambina di 11 anni scomparsa una settimana fa nei pressi di Fleurance. L’autopsia ha confermato che il corpo trovato in un’azienda agricola è il suo e che la piccola è stata uccisa. Il presunto assassino sarebbe un uomo già noto alla giustizia dal 2017. Francia, trovato il corpo dell'11enne Lyhanna Lyhanna sarebbe stata uccisa da un pedofilo 41enne già segnalato alla giustizia La politica sconcertata: "Assolutamente intollerabile, servono risorse" Francia, trovato il corpo dell’11enne Lyhanna In Francia si è innescata un’ondata di sdegno nell’opinione pubblica in quanto il presunto omicida, agli arresti, sarebbe un pedofilo noto alla giustizia da 9 anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lyhanna uccisa a 11 anni da un pedofilo in Francia, il caso sconvolge il Paese: "Era noto dal 2017"

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Francia, il caso dell11enne Lyhanna uccisa fa tremare lo Stato: il pedofilo era noto dal 2017

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