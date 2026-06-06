Lutto a Cagliari e Villasor | muore improvvisamente Andrea Macis

Un uomo di 50 anni è morto improvvisamente a Cagliari e Villasor. La notizia ha suscitato dolore tra familiari e amici. I familiari stanno affrontando il lutto senza ulteriori dettagli sulla causa della morte. I riti per l'ultimo saluto si terranno in chiesa nel comune di Villasor, con la partecipazione di parenti e conoscenti. La salma sarà poi sepolta nel cimitero locale.

Chi sono i familiari che stanno affrontando questo dolore improvviso?. Dove si svolgeranno i riti per l'ultimo saluto ad Andrea?. Come si intrecciano i legami tra Cagliari e il borgo di Villasor?. Quando e dove si terrà la cerimonia religiosa presso San Biagio?.? In Breve Esequie sabato 6 giugno 2026 presso la parrocchia di San Biagio a Villasor. Partenza del feretro da via Castelli 9 a Cagliari per il comune di Villasor. Messa programmata alle ore 16:00 per l'ultimo saluto alla comunità. Coinvolti i familiari Simona, Alice, Roberto, Olga, Anna, Marco, Manuela e Martino. Il dolore colpisce Cagliari e Villasor per la scomparsa prematura di Andrea Macis a 54 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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